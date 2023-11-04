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Защитник «Краснодара» Эктов - о матче против «Крыльев Советов»: «Мы ожидаем самую трудную игру»

04 Ноября 2023 • 17:24 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
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Через 19 ч. 50 мин.

Защитник «Краснодара» Александр Эктов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов».

Футболист отметил, что соперник любит играть в атаку, а по сравнению с прошлым сезоном у них появился баланс в игре, к тому же в прошлом сезоне у них было достаточно моментов против всех команд, но не хватало реализации.

 «В этом году они наладили игру, у них все пошло. Мы ожидаем самую трудную игру», - заявил Эктов в эфире «Матч Премьер».

Поединок состоится завтра, 5 ноября, в Краснодаре. Начало — в 14:00 по московскому времени. 

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