Защитник «Краснодара» Эктов - о матче против «Крыльев Советов»: «Мы ожидаем самую трудную игру»

Защитник «Краснодара» Александр Эктов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов».

Футболист отметил, что соперник любит играть в атаку, а по сравнению с прошлым сезоном у них появился баланс в игре, к тому же в прошлом сезоне у них было достаточно моментов против всех команд, но не хватало реализации.

«В этом году они наладили игру, у них все пошло. Мы ожидаем самую трудную игру», - заявил Эктов в эфире «Матч Премьер».

Поединок состоится завтра, 5 ноября, в Краснодаре. Начало — в 14:00 по московскому времени.