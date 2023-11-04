Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем столичном дерби между «красно-белыми» и «Локомотивом», которое пройдёт в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что ждёт яркого и интересного футбола от обеих команд, ведь в таких матчах редко бывает скучно, а тому же это дерби.

«Конечно же, «Спартак» — явный фаворит в дерби с «Локо». Другого мнения быть не может», - приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Напомним, что столичное дерби состоится завтра, 5 ноября, на «РЖД Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.