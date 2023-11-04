Борис Игнатьев не смог выделить фаворита в дерби «Локомотив» - «Спартак»

Известный тренер Борис Игнатьев высказался в преддверии столичного дерби «Локомотив» - «Спартак».

«На мой взгляд, это будет очень интересная игра. Определить победителя будет сложно, потому что матч стоит особняком. Кто победит? Я затрудняюсь ответить», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

По мнению эксперта, данная встреча соберет большое количество зрителей на стадионе, а команды покажут хороший футбол.

Игра 14-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится завтра, 5 ноября. Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию матча на портале LiveResult.