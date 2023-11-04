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Агент: Родриго Нестор зимой может перейти в «Зенит»

04 Ноября 2023 • 16:49 Комментировать

Агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора Андре Кюри высказался о возможном трансфере своего клиента в питерский «Зенит».

«Да, трансфер Нестора в «Зенит» зимой возможен», - заявил Кюри в разговоре с «РБ Спорт».

Контракт 23-летнего центрального полузащитника с бразильским клубом рассчитан до 28 февраля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Родриго Нестор принял участие в 54 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде.

Стоит отметить, что он является довольно-таки грубым игроком, на его счету 12 жёлтых карточек в этом сезоне. 

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Евро-Футбол.Ру,
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