Агент: Родриго Нестор зимой может перейти в «Зенит»

Агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора Андре Кюри высказался о возможном трансфере своего клиента в питерский «Зенит».

«Да, трансфер Нестора в «Зенит» зимой возможен», - заявил Кюри в разговоре с «РБ Спорт».

Контракт 23-летнего центрального полузащитника с бразильским клубом рассчитан до 28 февраля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Родриго Нестор принял участие в 54 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде.

Стоит отметить, что он является довольно-таки грубым игроком, на его счету 12 жёлтых карточек в этом сезоне.