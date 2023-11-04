Ташуев: «Вроде бы едешь домой, на стадион заезжаешь, а на самом деле едешь в гости»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- С возвращением. С какими эмоциями возвращаетесь в родной город? Но будете играть уже против родной команды.

- Немножко так необычно, когда заезжали. Вроде бы едешь домой, на стадион заезжаешь, а на самом деле едешь в гости. Хотя с другой стороны приятно, приехали близкие в отель, братья двоюродные. Положительные эмоции, будем ждать хорошего футбола.

- «Факел» сейчас на ходу, но мы помним, что матч со «Спартаком» был очень эмоциональным. В таких играх всегда много эмоций выплескивается. Затем посреди недели вы дали основным игрокам отдохнуть. Насколько, на ваш взгляд, основным футболистам хватило времени, чтобы восстановиться?

- Я прекрасно понимаю, сегодняшний матч будет для нас очень сложным, потому что «Ахмат» занимает не то место, которое должен занимать. Команда сделает максимум для того, чтобы подниматься вверх. Понимаю, что будет трудный матч, мы настраиваем ребят, чтобы они главные действующие лица, когда выходят на поле, никакие там околофутбольные моменты… Вот вышли 22 человека, и показывайте, кто кого переиграет. Вот в таком настрое идем. Выходите и играйте в футбол, а там уже игра и тактика - нюансы, другие вещи определенно. Немножко трудно нам с логистикой. Мы уехали из Воронежа пять дней назад, Сочи, поезда, автобусы, самолета. В Сочи жаркая погода была, тренировочный процесс, одни играют, другие тренируются, утром тренировка, вечером игра. Подвели команду, старались подвести, но видно будет на поле уже.