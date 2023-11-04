Гафин — о Захаряне: «Когда настанет время Арсену возвращаться, хотелось бы, чтобы он вернулся в «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о преданности к столичному клубу полузащитника Арсена Захаряна, который минувшим летом подписал долгосрочный контракт с «Реал Сосьедадом».

Спортивный функционер отметил, что с игроком не было разговоров о том, что если он вернётся в Россию, то только в «Динамо».

«В первую очередь, нам хотелось бы, чтобы Захарян реализовал себя в Европе. А когда настанет время Арсену возвращаться, хотелось бы, чтобы он вернулся в «Динамо», - приводит слова Гафина Sport24.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в восьми играх во всех турнирах за испанский клуб, но не смог отметиться результативными действиями.