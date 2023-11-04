Тикнизян поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака».

Игрок сборной Армении надеется, что победа над «Рубином» (3:0) в матче группового этапа Кубка России переломит внутреннее состояние футболистов.

«Это дерби. Не имеет значения, в каком состоянии команды, какое у них турнирное положение. Дерби есть дерби, эмоции, другой накал страстей», - заявил Тикнизян в эфире программы «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».

Столичное дерби пройдёт завтра, 5 ноября, на «РЖД Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.