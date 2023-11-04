В «Динамо» возможны точечные усиления в зимнее трансферное окно

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о предстоящей зимней трансферной кампании.

Спортивный функционер отметил, что есть какие-то идеи на ближайшее трансферное окно, но по поводу их реализации нужно более конкретно разговаривать к декабрю, но он дал понять, что не стоит ожидать такого масштаба, который был летом.

«Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированный состав. Возможны какие-то точечные усиления, но много их не будет», - приводит слова Гафина «Чемпионат».

Напомним, что после 13 проведенных игр подопечные Марцела Лички занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.