В «Оренбурге» подтвердили интерес к Воробьёву со стороны «Динамо»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался об информации, что в услугах нападающего Дмитрия Воробьёва заинтересовано московское «Динамо».

Спортивный функционер отметил, что такой интерес действительно существует, но никаких официальных предложений от столичного клуба не поступало.

«Действительно ли это так или это игра агентов. Официально у нас никаких разговоров не было», - приводит слова Еремякина «Чемпионат».

Контракт 25-летнего футболиста с уральским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

В текущем сезоне Еремякин принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.