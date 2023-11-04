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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» интересуется форвардом «Оренбурга» Воробьевым слухи

04 Ноября 2023 • 15:52 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
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06.11 14:00

Руководство столичного «Динамо» изучает возможность подписания нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва.

По информации «РБ Спорт», в подписании форварда лично заинтересован главный тренер «бело-голубых» и бывший наставник «Оренбурга» Марцел Личка. Чешский специалист ранее работал с Воробьёвым. Сообщается, что, несмотря на интерес, конкретных переговоров по сделке ещё не было.

В девяти матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги Воробьёв стал автором четырёх забитых мячей при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего нападающего в 900 тысяч евро.

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