Руководство столичного «Динамо» изучает возможность подписания нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва.

По информации «РБ Спорт», в подписании форварда лично заинтересован главный тренер «бело-голубых» и бывший наставник «Оренбурга» Марцел Личка. Чешский специалист ранее работал с Воробьёвым. Сообщается, что, несмотря на интерес, конкретных переговоров по сделке ещё не было.

В девяти матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги Воробьёв стал автором четырёх забитых мячей при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего нападающего в 900 тысяч евро.