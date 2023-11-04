«Ахмат» и «Факел» представили составы на стартовый матч 14 тура

Грозненский «Ахмат» сегодня принимает «Факел» - командам предстоит открыть 14-й тур Российской премьер-лиги. Матч состоится на «Ахмат Арене» в 16:30 по местному времени. А пока представим составы обеих команд:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Швец, Камило, Ильин, Конате.

«Факел»: Беленов, Кудряшов, Брызгалов, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Напомним, что следить за всеми событиями матча из любой точки мира можно в нашей текстовой трансляции. Стартуем менее чем через час!