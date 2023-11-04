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«Ахмат» и «Факел» представили составы на стартовый матч 14 тура

04 Ноября 2023 • 15:40 Комментировать
Ахмат
0:0
Факел
1 1.92 X 3.60 2 4.20
1-й тайм

Грозненский «Ахмат» сегодня принимает «Факел» - командам предстоит открыть 14-й тур Российской премьер-лиги. Матч состоится на «Ахмат Арене» в 16:30 по местному времени. А пока представим составы обеих команд:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Швец, Камило, Ильин, Конате.

«Факел»: Беленов, Кудряшов, Брызгалов, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Напомним, что следить за всеми событиями матча из любой точки мира можно в нашей текстовой трансляции. Стартуем менее чем через час!

 

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Евро-Футбол.Ру,
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