Оласа: «Логично, что «Зенит» – фаворит чемпионата»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа назвал «Зенит» главным претендентом на золотые медали нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Зенит» – большой клуб, нам в ближайшее время предстоит проверка в очной встрече против них. Очевидно, что они для нас являются одними из главных соперников. «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом. Логично, что они фавориты», – приводит слова футболиста «быков» Metaratings.ru. Также защитник выделил «Спартак» и «Динамо» среди конкурентов в борьбе за чемпионство.

Напомним, что «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. «Зенит» отстает на два балла. Команды закроют первый круг очной встречей в 15-м туре на «Газпром Арене».