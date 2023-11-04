Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нагучев — о работе Абаскаля: «У меня нет ощущения, что «Спартак» разваливается»

04 Ноября 2023 • 15:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 2.55 X 3.50 2 2.75
05.11 19:30

Футбольный комментатор Роман Нагучев поделился мнением о положении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мне кажется, что у него есть контакт с командой. Просто из‑за спорных результатов вопросы от болельщиков будут звучать все чаще. Но в остальном у меня нет ощущения, что «Спартак» прямо разваливается», — приводит слова Нагучева «Матч ТВ».

Перед стартом 14-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» занимают седьмое место, имея в своем активе 20 зачетных баллов.

Завтра, 5 ноября, «Спартак» на выезде встретится с «Локомотивом». Начало матча должно состояться в 19:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Нагучев Гильермо Абаскаль ещё теги

Новости по матчу

17:13
Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби
17:00
Борис Игнатьев не смог выделить фаворита в дерби «Локомотив» - «Спартак»
16:31
Тикнизян поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
15:15
Смородская: «Локомотив» — фаворит в дерби со «Спартаком»
14:44
Корнеев: «Абаскаль экспериментирует на «Спартаке»
14:40
Силкин: «Не знаю, какой будет итог встречи «Локомотив» - «Спартак», но то, что будет битва, – это точно»
13:50
Камоцци: «Матч против «Локомотива» — очередное испытание для Абаскаля»
12:47
Кечинов: «В матче со «Спартаком» Дзюба будет опасен вдвойне» 1
19:39
Петржела рассказал, почему Соболев слабее Кассьерры
19:24
​Бывший президент «Локомотива» встревожен накануне игры со «Спартаком»
17:38
Игнатов ответил, закончена ли для «Спартака» борьба за чемпионство
17:31
Игнатов — о результатах «Спартака»: «Футбол не прощает ошибок»
17:18
Игнатов: «Если дадут — пробью пенальти»
17:10
Игнатов — о возможной отставке Абаскаля: «Вокруг «Спартака» всегда такие разговоры»
16:40
Наумов: «Вера — неплохое приобретение для «Локомотива»
15:33
Хавбек «Оренбурга» Вера близок к переходу в «Локомотив»
15:26
Кечинов: «Спартаку» будет сложно реабилитироваться, потому что «Локомотив» набрал неплохой ход
15:09
Кечинов: Травма Промеса — это большая проблема для «Спартака»
15:01
Балахнин: «Спартак» сейчас играет не в свою силу, поэтому спокойно может преподнести сюрприз «Локомотиву»
10:37
Локомотив Москва – Спартак Москва: актуальный прогноз и ставка на матч 5 ноября 2023 года Премьер-лиги России
10:26
Бабич: «Уровень Соболева позволяет ему играть в любом европейском клубе»
10:15
Агент назвал ошибкой переход Урунова в «Спартак»
09:28
Кечинов: «Спартаку» будет очень сложно в матче с «Локомотивом»
09:17
Бабич признался, что не знает, кто такой Романцев
19:26
Гладилин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Спартак»
18:53
Ловчев: Ни один футболист не вырос у Абаскаля 2
17:54
Булыкин: «Спартаку» не надо отдавать Мелёшина в клуб Первой лиги
17:48
Орлов: Юран, Карпин и Черчесов – потенциальные кандидаты в «Спартак»
17:17
«Отставка Абаскаля — последняя возможность для «Спартака» спасти этот непростой сезон» — Камоцци
16:11
Нигматуллин: «Краснодар» обыграл «Спартак» заслуженно»
15:50
Мостовой: «Поражения «Спартака» не удивляют, но Абаскаль, видимо, святой»
15:39
Шмаров: «Спартаку» нужно найти нового форварда для конкуренции Соболеву»
15:04
В «Сассуоло» заявили, что находятся в хороших отношениях со «Спартаком»
14:48
Бонгонда: «Мы с Промесом отлично понимаем друг друга на поле»
14:34
Бушманов: «Мне нравится, что «Спартак» старается играть в атаку»
14:19
Масалитин отреагировал на отказ Соболева общаться с журналистами
14:09
«Спартаку» предлагали купить защитника «Жироны»
14:04
Гладилин — о кубковом матче «Спартака»: «Этот состав должен был сыграть ещё ярче»
13:44
Кузьмичёв: «Джикия не останется без команды, он усилит любой топ-клуб РПЛ»
13:30
Деменко: «Получается, что после поражения в Воронеже «Спартак» опять попал в какую-то яму»
12:52
Булыкин: «Локомотиву» не хватает стабильности в игре»
12:47
Червиченко: «Спартаку» надо разобраться с составом, а не увольнять Абаскаля 1
12:44
Червиченко: «Сказывается колоссальное давление журналистов на Абаскаля»
12:36
Вячеслав Литвинов высказался о частых падениях Соболева в штрафной 2
12:26
Бабич оценил уровень сербских игроков в РПЛ
11:56
Вячеслав Литвинов: В верховой игре Дзюба топ
11:52
Тикнизян: «Любой футболист в каждой игре хочет забивать»
10:19
Зиньковский: «Я виноват в травме Джикии»
09:49
Бабич: «Я разочарован, что не смогу помочь «Спартаку» в матче с «Локомотивом»
21:18
Сарвели — о дерби со «Спартаком»: «Знаем, что «Локомотиву» всё по силам»
16:09
Тарханов: «У «Спартака» сейчас нет такого лидера, как Глушаков в чемпионский сезон»
15:44
Гуренко объяснил, почему Пиняев стал хуже играть
14:57
Канчельскис: «Руководство «Спартака», берите Романцева» 1
11:58
Камоцци: «Очевидно, что «Спартаку» нужен новый тренер»
21:29
Ещенко — о Соболеве: «Чем больше критики, тем Саша сильнее»
20:27
Первак назвал главные проблемы «Спартака»
20:20
Первак — о будущем Зобнина в «Спартаке»: «Надо испанский учить, чтобы понять дальнейший ход действий»
19:52
Максименко: «Буду играть или нет — зависит от меня»
19:47
Максименко: «Не ожидал, что Абаскаль доверит мне капитанскую повязку»
18:49
Аршавин: «Спартак» не кажется боеспособным коллективом
16:20
Ловчев включил «Спартак» в число претендентов на медали РПЛ
13:50
Кудряшов: «Удивило, что в «Спартаке» говорят на иностранном языке»
13:34
Терёхин: «Один Дзюба не вытащит сезон для «Локомотива»
10:03
Мостовой считает, что Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпоном
21:14
Экс-капитан «Локомотива»: «В Галактионове всегда подкупало его хладнокровие»
20:29
Камоцци не считает, что «Спартаку» надо сохранять Зобнина
19:32
​Ринат Билялетдинов рассказал, в каком случае «Локомотив» будет бороться за чемпионство
19:22
​Орлов указал на проблему «Спартака»
18:42
​Ринат Билялетдинов не считает, что замена Абаскаля напрашивается
16:37
Актёр Маклаков призвал «Спартак» определиться с Джикией
15:42
​Глушаков допускает, что «Спартак» станет чемпионом
14:51
Агент Чавеса отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к 21-летнему эквадорцу
12:04
Газзаев: «У меня сложилось впечатление, что Абаскаль — человек, далёкий от футбола»
11:47
Камоцци: «Не знаю, чего ещё ждёт руководство «Спартака», Абаскаль не справляется»
10:36
«Спартак» отказался от капитана «Осасуны» в пользу Бабича
10:32
«Матч ТВ» решил показать в прямом эфире центральный матч четырнадцатого тура чемпионата России
16:45
​Мелёшин может покинуть «Спартак» – названо условие
16:40
​В «Спартаке» приняли решение по будущему Зобнина 2
16:33
Мор считает, что «Спартаку» над работать над психологией
15:50
Минасян: «Тикнизяну лучше поменять чемпионат»
15:40
Гуренко объяснил, как правильно использовать Дзюбу
15:00
Билялетдинов — о возможном переходе Салтыкова в «Локомотив»: «Нельзя сразу говорить, что это топ-трансфер»
15:00
Белоус: Полоток «Локомотива» — это середина таблицы
14:45
Наумов назвал причину нестабильной игры «Локомотива»
13:41
Нигматуллин: «После ЦСКА у Абаскаля была отсрочка, но его уход рано или поздно случится»
13:33
Смородская: Салтыков не будет играть в «Локомотиве» 1
13:22
Тарпищев: Абаскаль должен использовать Джикию, у Георгия большое влияние на команду
12:23
Ловчев: «Спартак» за большие деньги обучает молодого испанского специалиста»
12:05
Газизов: «Черчесов — топовый специалист»
11:25
Булыкин: «Этот «Спартак» сломался, несите новый»
11:00
Салтыков переходит в «Локомотив» — источник
10:23
Футболист «Факела» Долгов: «До игры у всех было ощущение, что должны побеждать «Спартак»
09:31
Пименов: «Спартак» всё проиграл, «Факел» их полностью перебил»
18:35
Тарханов: Травма Джикии — не потеря для «Спартака»
18:26
Червиченко: «Спартак» запретил говорить Соболеву, что у Джикии нет травмы
16:52
Форвард «Спартака» Соболев: Я больше не общаюсь с прессой 2
16:43
В «Спартаке» заявили, что недовольны турнирным положением в РПЛ
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
44 мин
Ахмат Ахмат
Факел Факел
0
0
1.82 3.90 4.50
Видео
04.11.23 в 19:00
Балтика Балтика
Зенит Зенит
5.20 4.50 1.62
Видео
05.11.23 в 14:00
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
0.00 0.00 0.00
Видео
05.11.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
1.62 4.10 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
17:13 · Россия. Премьер-лига
Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби
17:00 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев не смог выделить фаворита в дерби «Локомотив» - «Спартак»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Агент: Родриго Нестор зимой может перейти в «Зенит»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Вроде бы едешь домой, на стадион заезжаешь, а на самом деле едешь в гости»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Гафин — о Захаряне: «Когда настанет время Арсену возвращаться, хотелось бы, чтобы он вернулся в «Динамо»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
16:22 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» возможны точечные усиления в зимнее трансферное окно
16:14 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» подтвердили интерес к Воробьёву со стороны «Динамо»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:52 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» интересуется форвардом «Оренбурга» Воробьевым слухи
15:40 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» и «Факел» представили составы на стартовый матч 14 тура
15:37 · Россия. Премьер-лига
Оласа: «Логично, что «Зенит» – фаворит чемпионата»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Нагучев — о работе Абаскаля: «У меня нет ощущения, что «Спартак» разваливается»
15:21 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» подтвердили переговоры с «Локомотивом» по Вере
15:15 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Локомотив» — фаворит в дерби со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем