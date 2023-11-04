Нагучев — о работе Абаскаля: «У меня нет ощущения, что «Спартак» разваливается»

Футбольный комментатор Роман Нагучев поделился мнением о положении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мне кажется, что у него есть контакт с командой. Просто из‑за спорных результатов вопросы от болельщиков будут звучать все чаще. Но в остальном у меня нет ощущения, что «Спартак» прямо разваливается», — приводит слова Нагучева «Матч ТВ».

Перед стартом 14-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» занимают седьмое место, имея в своем активе 20 зачетных баллов.

Завтра, 5 ноября, «Спартак» на выезде встретится с «Локомотивом». Начало матча должно состояться в 19:30 по мск.