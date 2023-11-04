В «Оренбурге» подтвердили переговоры с «Локомотивом» по Вере

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

«Переговорный процесс идет, есть понимание относительно будущего Веры, но трансферных бумаг никто не подписывал», — заявил функционер «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что предстоящей зимой аргентинский хавбек пополнит состав «Локомотива», сумма трансфера должна составить три миллиона евро.

В текущем сезоне Вера принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

Контракт 26-летнего футболиста с «Оренбургом» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Веры в три миллиона евро.