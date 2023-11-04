Смородская: «Локомотив» — фаворит в дерби со «Спартаком»

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская оценила матч 14-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака».

«Я в «Спартак» вообще не верю, понимаю, что все за него болеют, но клуб должен менять Абаскаля. Я не верю, что он найдёт ходы на игру, сможет подготовить команду. «Локомотив» — фаворит в дерби», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

По её мнению, обороне «красно-белых» будет тяжело в противостоянии против Артёма Дзюбы, отказавшись делать прогноз на результативность экс-капитана сборной России.

Напомним, что встреча «Локомотива» и «Спартака» пройдёт на «РЖД Арене» в воскресенье, 5 ноября. Обе команды имеют по 20 очков в турнирной таблице чемпионата, однако «красно-белые» находятся на седьмом месте, опережая соперника на одну строчку.