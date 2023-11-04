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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: ЦСКА будет тяжело найти моменты и забить «Пари НН»

04 Ноября 2023 • 15:09 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
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Через 23 ч. 16 мин.

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче 14-го тура чемпионата России, в котором «армейцы» примут «Пари НН».

«Пари НН» хорошо обороняется. Для ЦСКА будет очень важно исполнительское мастерство. Если получится реализовать что-то в атаке, положительный результат, скорее всего, придет. Но найти моменты и забить не так просто», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Встреча ЦСКА и «Пари НН» запланирована на воскресенье, 5 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по столичному времени. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате.

Отметим, что перед стартом 14-го тура РПЛ «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице и опережают нижегородский клуб (6-е место) всего на одно очко.

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ЦСКА Москва Евгений Алдонин Пари НН ещё теги

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