Алдонин: ЦСКА будет тяжело найти моменты и забить «Пари НН»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче 14-го тура чемпионата России, в котором «армейцы» примут «Пари НН».

«Пари НН» хорошо обороняется. Для ЦСКА будет очень важно исполнительское мастерство. Если получится реализовать что-то в атаке, положительный результат, скорее всего, придет. Но найти моменты и забить не так просто», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Встреча ЦСКА и «Пари НН» запланирована на воскресенье, 5 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по столичному времени. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате.

Отметим, что перед стартом 14-го тура РПЛ «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице и опережают нижегородский клуб (6-е место) всего на одно очко.