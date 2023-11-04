«Факел» в последний раз обыгрывал «Ахмат» 17 лет назад

Всё меньше времени остаётся до стартового матча 14 тура РПЛ, котором грозненский «Ахмат» примет воронежский «Факел».

Любопытно, но в последний раз в клубной истории воронежцы обыгрывали грозненцев аж 17 лет назад – 26 сентября 2006 года – 2:1. Тогда оба клуба выступали в Первом дивизионе, а грозненский клуб ещё носил название «Терек». На голы Руслана Усикова и Дмитрия Прокопенко ответил Эдер Гаушо. Кстати, на поле за чеченский клуб тогда выходили ныне главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев и действующий защитник «Ахмата» Ризван Уциев.

Текстовую трансляцию поединка «Ахмата» и «Факела» проведёт наш портал. Стартуем ровно в 16:30 по Москве!