В «Крыльях» рассказали, когда получивший сотрясение Ушаков сможет вернуться на поле

В самарских «Крыльях Советов» поделились, когда получивший сотрясение мозга Егор Ушаков сможет помочь своей команде на футбольном поле.

Напомним, что молодой футболист получил сотрясение полтора месяца назад – в выездной игре самарцев против «Балтики» в рамках группового этапа Кубка России. Завершился тот матч победой «Крыльев» - 2:1.

«Егор продолжает восстановление в Москве. Надеемся, вернётся после ноябрьской паузы», - сказали в пресс-службе «Крыльев» «Спорт-Экспрессу».

Всего у Ушакова в этом сезоне до травмы набралось два выхода на поле, его позиция – правый вингер.