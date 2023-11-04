Корнеев: «Абаскаль экспериментирует на «Спартаке»

Бывший футболист «Барселоны» и «Эспаньола» Игорь Корнеев высказался о работе Гильермо Абаскаля во главе столичного «Спартака».

«Абаскаль экспериментирует на «Спартаке», где во главе угла не только хорошая игра, но ещё и результат. И я не думаю, что он там что-то специально «сливает», потому что я не вижу каких-то явных провокаций с его стороны», — приводит слова эксперта «Матч ТВ». Также Корнеев отметил, что работы Абаскаля недостаточно для успешного результата во главе «красно-белых».

Напомним, что после 13-ти туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте в турнирной таблице с 20 очками. Следующим соперником в рамках чемпионата станет «Локомотив».