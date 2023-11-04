Севикян назвал худший матч «Пари НН» в сезоне

Молодой талант «Пари НН» Эдгар Севикян назвал худший матч в исполнении его клуба в текущем футбольном сезоне.

«Тренер [Сергей Юран] сказал, что это был худший матч в сезоне. Я с ним согласился, как и все остальные: команда выглядела не очень хорошо. Сейчас надо было реабилитироваться и работать дальше», - рассуждает Севикян для Sport24.

Напомним, что «Пари НН» - одна из сенсационных команд Российской премьер-лиги. «Горожане» идут на шестом месте, деля его перед 14 туром со столичными «Локомотивом» и «Спартаком». У всех по 20 очков в копилке.

В грядущем туре команда Сергея Юрана встретится на выезде с набравшим ход ЦСКА Владимира Федотова.