Созин: «Балтика» - главный претендент на вылет из РПЛ»

Экс-представитель комитета РФС по этике Андрей Созин назвал слабейшую команду РПЛ по составу. Ей является, по его мнению, новичок Премьер-лиги – калининградская «Балтика».

«Самый слабый клуб РПЛ по составу и фамилиям. Даже слабее «Факела» - он в том году окреп в лиге, уже иначе выглядит. Полагаю, главный претендент на вылет. Не готова «Балтика» к РПЛ. Город, стадион и болельщики готовы, а команда — нет», - говорит Созин Legalbet.

Напомним, что балтийцы идут в зоне вылета – с 11 очками клуб занимает 15-е место турнирной таблицы РПЛ. В грядущем туре клубу Сергея Игнашевича не позавидуешь – дома «Балтика» примет сверхмотивированный питерский «Зенит», который уже в этом туре может вернуть себе привычное первое место в турнирной таблице. Текстовую трансляцию грядущего матча проведёт наш сайт.