Силкин – о Лаксальте в опорной зоне: «Он на своём месте»

Бывший наставник московских динамовцев Сергей Силкин высказался о Диего Лаксальте – у Марцела Лички этот уругвайский защитник переместился в опорную зону.

«На этой позиции он играет хорошо. Он полузащитник скорее оборонительно плана, умеет очень грамотно пользоваться пространством на поле. Он на своём месте, нормально себя чувствует на этой позиции», - говорит Силкин для Legalbet.

Напомним, что всего у 30-летнего Лаксальта в этом сезоне набралось 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в них он отметился двумя голевыми передачами – обе сделал в РПЛ. Выступает латиноамериканец за «бело-голубых» уже более двух лет – с июля 2021 года.

Лаксальт: «Русский – очень сложный язык, ещё много работы»