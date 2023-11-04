«Ахмат» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 14-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Факел
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Протокол игры
Шелия Гиорги•Тодорович Дарко•Швец Антон•Челикович Ясмин•Богосавац Мирослав•Камило Рейжерс•Тимофеев Артём• 23'Ильин Владимир•Олейников Иван•Бериша Бернард• 13'Конате Мохамед II
Беленов Александр•Черов Василий•Кудряшов Фёдор•Якимов Вячеслав•Альшин Ильнур•Брызгалов Сергей•Квеквескири Ираклий•Мастерной Владислав•Аппаев Хызыр•Марков Евгений•Магаль Руслан
04 ноября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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