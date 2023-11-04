Семёнов и ещё три игрока точно не помогут «Ахмату» в игре с «Факелом»

В домашней игре грозненского «Ахмата» с воронежским «Факелом» хозяевам не помогут четыре футболиста, сообщает клубная пресс-служба.

Самая ощутимая потеря – защитник Андрей Семёнов, который до сих пор восстанавливается после октябрьской травмы. Остальные три футболиста не играют за «Ахмат» довольно давно – это залечивающий повреждение «крестов» Лечи Садулаев и проходящие реабилитацию за границей Милош Шатара и Заим Диванович.

Напомним, что «Ахмат» и «Факел» откроют 14-й тур Российской премьер-лиги. Следить за ходом матча в поминутной текстовой трансляции можно на нашем портале. Стартовый свисток - ровно в 16:30 по московскому времени.