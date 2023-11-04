Бубнов сделал точный прогноз на дерби «Локомотив» - «Спартак»

В центральном матче 14-го тура чемпионата России встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». О столичном дерби высказал мнение футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. Силы примерно равны. Но «Спартак» временами откровенно проваливается, к тому же на поле соперника «красно-белые» часто играют неудачно - отдам преимущество хозяевам», - приводит слова Александра Sportbox.

Поединок «Локомотива» против «Спартака» состоится на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 5 ноября. Начало дерби запланировано в 19:30 по московскому времени. В преддверии матча «железнодорожники» находятся на седьмом месте, а «красно-белые» на шестом.