Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о московском дерби в 14-м туре Премьер-лиги.

- Главный матч тура – «Локомотив» - «Спартак». Какой результат здесь вас бы удивил?

- Не знаю, какой будет итог встречи, но то, что будет битва, – это точно. Московские клубы всегда серьезно настраиваются друг на друга. Такие матчи интересно смотреть.

- У «Локомотива» и «Спартака» одинаковые показатели по очкам и почти - по голам. Может стать решающим фактор домашнего поля для «железнодорожников»?

- Да. Хотя у «Спартака» такая большая армия болельщиков, что их на стадионе будет не меньше. Но все равно играть на своем поле всегда проще, чем в гостях, поэтому такой фактор может сыграть на руку «Локомотиву».

- Что может выйти на первый план в такой игре и сказаться на результате?

- Ошибки друг друга. Все ошибаются. В футболе без этого не бывает. Кто первый использует ошибку соперника, у того и будет преимущество. По счету уже проще играть. Тем более, проигрывающей команде надо будет открываться и атаковать. Она будет рисковать. Может получиться, а может и нет.

- У «Спартака» не сыграют в защите ни Бабич, ни Джикия. Команда опять напропускает много мячей?

- Не думаю. Гости выйдут настолько отмобилизованные, что еще вопрос, кто будет ошибаться. Выйдут те, кто на данный момент сильнее. Тем более что у обеих команд не одиннадцать основных футболистов, а чуть-чуть побольше.

Елена Григорьевская