Камоцци: «Абаскаль не может найти подход к Соболеву»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о конфликте главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля и нападающего Александра Соболева.

«Соболев - замечательный нападающий. Важно, чтобы рядом был тренер, способный уравновесить часть его энергии. Абаскаль не в состоянии этого сделать, поэтому достижение результатов затруднено», - передает слова Камоцци Sport24.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Соболев провел 11 поединков. 26-летний нападающий отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В ближайшем матче «Спартак» встретится с «Локомотивом».