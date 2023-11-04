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Камоцци: «Абаскаль не может найти подход к Соболеву»

04 Ноября 2023 • 13:56 Комментировать

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о конфликте главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля и нападающего Александра Соболева.

«Соболев - замечательный нападающий. Важно, чтобы рядом был тренер, способный уравновесить часть его энергии. Абаскаль не в состоянии этого сделать, поэтому достижение результатов затруднено», - передает слова Камоцци Sport24.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Соболев провел 11 поединков. 26-летний нападающий отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В ближайшем матче «Спартак» встретится с «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Франко Камоцци Гильермо Абаскаль ещё теги
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