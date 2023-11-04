Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем туре РПЛ.

- «Динамо» на выезде легко одолеет «Сочи»?

- Не думаю, потому что «Сочи» находится на последнем месте, и очки клубу нужны, как воздух. Южане сделают все, чтобы добиться этих очков. С другой стороны, «бело-голубые» понимают мотивацию своего соперника, и им надо так выстроить игру, чтобы ловить южан на ошибках. А они все равно будут.

- Но все-таки маловероятно, что «Динамо» упустит победу? Все-таки разница в классе ощутимая.

- «Динамо» уже столько упускало побед, что ничего невероятного в этом не будет.

- Еще один матч с приставкой супер – «Краснодар» - «Крылья Советов». Каким видите исход?

- Это очень интересное противостояние. Для меня этот матч будет игрой тура. «Краснодар» идет на первом месте. Да, он сейчас теряет очки, но рано или поздно черная полоса должна закончиться.

- У «быков» больше шансов на победу?

- Обе команды играют в атакующий футбол, но у «Краснодара» футболисты помастеровитее. А «крылышки» порой выходят победителями за счет своего желания и самоотдачи в тех встречах, где они не были фаворитами. Поэтому жду интересной игры.

- «Балтика» примет «Зенит». Исключаете сенсацию?

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- Питерцы прекрасно понимают, что в начале сезона растеряли много очков и сейчас находятся совсем рядом с «Краснодаром». Не думаю, что в их планы входит терять очки во встрече с «Балтикой». С другой стороны, дома калининградцы играют очень прилично и зубасто. Они набирают очки в родных стенах. Но в любом случае фаворитами будут питерцы.

Елена Григорьевская