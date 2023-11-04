Камоцци: «Матч против «Локомотива» — очередное испытание для Абаскаля»

Бывший помощник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался о матче 14-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Локомотивом».

«Матч против «Локомотива» — очередное испытание для Абаскаля. Надеюсь, «Спартак» покажет хорошую игру и победит», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

Напомним, что матч пройдёт на «РЖД Арене» в воскресенье, 5 ноября. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени. После 13-ти туров «Спартак» и «Локомотив» находятся на седьмом и восьмом месте соответственно.