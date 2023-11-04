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Деменко: «Зенит» прибавляет с каждым матчем, он уже не тот, что был в начале сезона» эксклюзив

04 Ноября 2023 • 13:46 Комментировать
Балтика
...
Зенит
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Через 3 ч. 52 мин.

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Балтикой» и «Зенитом».

«Конечно, в футболе может быть все. Но «Зенит» сейчас находится в очень хорошей форме. Так что «Зенит» выглядит явным фаворитом. Мы видели, как питерцы могут упустить победу, могут не забить свои моменты. Но сейчас у «Зенита» очень хороший настрой. А обычно питерцы проигрывают сами себе, если терпят поражение. А сейчас тренеры понимают, что шанс выйти на первое место все ближе. Осталось всего 2 тура до перерыва.

Можно ли назвать игру «Зенита» сейчас чемпионской? Ну, я скажу: проблемы у него были в последних матчах тоже, но он прибавляет с каждым матчем. Это уже не тот «Зенит», что был в начале сезона», - сказал Деменко.

Матч «Балтика» - «Зенит» начнётся в 19:00.

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