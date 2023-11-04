Зиньковский - о матче с «Локомотивом»: «Результат очень важен для «Спартака»

В рамках 14-го тура чемпионата России состоится дерби «Локомотив» - «Спартак». Своим мнением по этому поединку поделился полузащитник «красно-белых» Антон Зиньковский.

«Это дерби. Результат очень важен. Будет тяжёлая игра. Сейчас такая плотность в таблице, что любые три очка нужно выгрызать. Стараться возвращать то, что мы потеряли - позиции и очки», - рассказал хавбек в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Железнодорожники» примут «Спартак» на стадионе «РЖД Арена» завтра, 5 ноября, начало запланировано в 19:30 по московскому времени. По итогам 13 туров Премьер-лиги хозяева идут на седьмом месте, а гости – на шестом.