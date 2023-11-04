Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бальбуэна: «Я счастлив в «Динамо»

04 Ноября 2023 • 13:29 Комментировать

Защитник столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил, что счастлив выступать за «бело-голубых».

«Я в «Динамо», играю, усердно работаю с партнерами по команде и тренерским штабом. Я счастлив в этом клубе», - передает слова легионера Sport24.

32-летний парагвайский футболист провел за «Динамо» 11 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Защитник сделал результативную передачу и получил одну желтую карточку.

После 13 туров Премьер-лиги «бело-голубые» набрали 21 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Марцела Лички встретятся на выезде с «Сочи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Факел Факел
1.82 3.90 4.50
Видео
04.11.23 в 19:00
Балтика Балтика
Зенит Зенит
5.20 4.50 1.62
Видео
05.11.23 в 14:00
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
15:09 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: ЦСКА будет тяжело найти моменты и забить «Пари НН»
15:02 · Россия. Премьер-лига
«Факел» в последний раз обыгрывал «Ахмат» 17 лет назад
14:54 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях» рассказали, когда получивший сотрясение Ушаков сможет вернуться на поле
14:44 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Абаскаль экспериментирует на «Спартаке»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Севикян назвал худший матч «Пари НН» в сезоне
14:28 · Кубок России
Никита Чернов: «Оренбург» — хороший соперник
14:26 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Балтика» - главный претендент на вылет из РПЛ»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Силкин – о Лаксальте в опорной зоне: «Он на своём месте»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Семёнов и ещё три игрока точно не помогут «Ахмату» в игре с «Факелом»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал точный прогноз на дерби «Локомотив» - «Спартак»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Абаскаль не может найти подход к Соболеву»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Матч против «Локомотива» — очередное испытание для Абаскаля»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский - о матче с «Локомотивом»: «Результат очень важен для «Спартака»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Я счастлив в «Динамо»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин - о сборной России: «Выезд на условные Сейшельские острова - нормально»
Все новости
Рекомендуем