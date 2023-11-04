Бальбуэна: «Я счастлив в «Динамо»

Защитник столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил, что счастлив выступать за «бело-голубых».

«Я в «Динамо», играю, усердно работаю с партнерами по команде и тренерским штабом. Я счастлив в этом клубе», - передает слова легионера Sport24.

32-летний парагвайский футболист провел за «Динамо» 11 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Защитник сделал результативную передачу и получил одну желтую карточку.

После 13 туров Премьер-лиги «бело-голубые» набрали 21 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Марцела Лички встретятся на выезде с «Сочи».