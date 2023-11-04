Тюкавин - о сборной России: «Выезд на условные Сейшельские острова - нормально»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в интервью журналистам поделился мнением о товарищеских матчах сборной России.

«Главное играть. Какая разница, какие команды? Выезд на условные Сейшельские острова? Нормально, почему нет. Если нужно играть, то, конечно, сыграем», - приводит слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Ранее было объявлено, что 20 ноября сборная России сыграет товарищескую встречу с национальной командой Кубы. Спарринг состоится на стадионе в Волгограде.

В прошлом месяце подопечные Валерия Карпина провели два контрольных матча. Россия победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).