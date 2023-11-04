Рыбчинский поделился ожиданиями от дерби «Локомотив» - «Спартак»

Полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский пообщался с журналистами в преддверии дерби против «Спартака» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«У нас в чемпионате таблица плотная. Матч со «Спартаком» будет сложный. Надо с максимальным настроем отыграть от первой до последней минуты», - приводят слова футболиста «Известия».

Матч «Локомотив» - «Спартак» состоится на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед этим поединком «железнодорожники» занимают седьмое место в турнирной таблице, а «красно-белые» - шестое.