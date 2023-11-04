Рыбчинский: «Дзюба - легенда футбола»

Игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением о нападающем команды Артёме Дзюбе.

«Дзюба - это легенда футбола, можно так сказать. Поэтому понятно, что нам он помогает в команде - и молодым, и немолодым. Помогает своим авторитетом. Мы все его слушаем и уважаем», - передает слова Рыбчинского издание «Известия».

Дзюба выступает за «железнодорожников» с февраля нынешнего года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до лета следующего года.

В текущем сезоне Премьер-лиги 35-летний нападающий сыграл 11 поединков, забил три гола и отдал две результативные передачи.