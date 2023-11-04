Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о дерби с «Локомотивом».

- Главный матч тура – «Локомотив» - «Спартак». Какой результат в этом матче вас бы удивил?

- Такого результата нет. Всегда матчи между этими командами непредсказуемы. Сейчас фаворита в матче для меня нет. «Спартак» лихорадит, и «железнодорожники» до конца стабильную игру тоже еще не обрели. Они могут выиграть у кого угодно, а могут сыграть неудачно с любым соперником. Стабильности нет. Как и у «красно-белых». Кто в данный час будет сильнее, чьи игроки смогут реализовать свое мастерство, та команда и победит.

- Это скорее тогда элемент везения.

- Без этого в футболе никуда. Удача всегда должна сопутствовать.

- Бабич и Джикия пропустят матч по разным причинам. Что думаете об обороне «Спартака»?

- Когда Бабич появился, все начали говорить, что оборона стала играть спокойнее и увереннее, но потом опять что-то пошло не так. «Спартак» в каждом матче пропускал по два-три мяча. И, тем не менее, Бабич - это потеря. А что касается Джикии, все уже привыкли, что он не играет в чемпионате.

- Какую связку защитников мы увидим?

- Есть Чернов, Маслов. Литвинов может сыграть на позиции центрального защитника. Понятно, что Дуарте сто процентов будет играть. Он пропустил кубковый матч и всегда выходит в старте в чемпионате.

- То есть особой надежности в обороне «красно-белых» ждать не стоит?

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- И с Бабичем, и с Джикией не было уверенности, что в обороне будет спокойно. А тут еще и Дзюба будет играть с особенным настроем. Плюс есть Глушенков, который был в «Спартаке», но не заиграл. А сейчас он здорово себя проявляет. Думаю, что и у него будет особый настрой. Пиняев сейчас выглядит гораздо увереннее. Работы у обороны «Спартака» будет предостаточно.

- За последние девять матчей Дзюба, которого вы упомянули, забил всего один гол. Настолько ли он сейчас опасен?

- Завтра он будет вдвойне опасен. И по этой причине тоже. Какие-то серии всегда прерываются. Не хотелось бы, конечно, чтобы это случилось в игре со «Спартаком». Но все может быть.

- Под вопросом и выход на поле Промеса. Без него гостям сложнее будет выиграть?

- Без него вообще «Спартак» играет тяжело. Это тот футболист, который вытягивает команду, когда игра не складывается и результат под вопросом. За счет индивидуального мастерства и того, что может забить в любой момент, есть шанс вытащить любой матч.

- Если «Спартак» проиграет, это будет третье поражение подряд. Снова заговорят о кризисе?

- Команду лихорадит. До матча с «Пари НН» было несколько неудачных игр. Потом неплохо сыграли с нижегородцами, и затем снова мы увидели поражения от «Факела и «Краснодара». Поэтому вообще непонятно, что ждать в игре с «Локомотивом».

- Ничья станет приемлемым результатом для какой-то из команд?

- Задачи у клубов высокие. Что дает ничья? Одно очко. Конечно, это неудачный результат. Он будет на руку конкурентам.

- Как оцените жеребьевку Кубка России, которая дала в соперники «Оренбург»?

- Жребий непростой. Рассчитывать на то, что москвичи спокойно пройдут эту команду – вообще не приходится. «Оренбург» дома будет сложно одолеть. В этом чемпионате «Спартак» еле-еле выиграл. «Оренбург» не реализовал несколько своих моментов. Если Абасаль и его футболисты решат, что спокойно пройдут этого соперника, это будет ошибкой. Эта команда вообще не подарок. Там более с Деограсией во главе. Они играют сейчас примерно так, как при Личке.

Елена Григорьевская