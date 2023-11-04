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Шунин: «Очень рады, что победили, будем двигаться дальше»

04 Ноября 2023 • 12:39 Комментировать

Страж ворот московского «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от поединка против «Сочи» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Очень много ничьих было. Неудачная полоса, очень рады, что победили и будем двигаться дальше. Впереди матч на выезде в Сочи. Не знаю, как там поле, надеюсь, что его подправили», - цитирует голкипера «Спорт-Экспресс».

Матч состоится на стадионе «Фишт» в понедельник, 6 ноября. Начало запланировано в 19:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Сочи» находится на последней позиции.

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