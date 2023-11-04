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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок ЦСКА Зделар назвал лучшего серба в истории РПЛ

04 Ноября 2023 • 12:27 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА Саша Зделар назвал лучшего сербского игрока в истории чемпионата России.

«Лучший сербский футболист в истории РПЛ? Мой друг - Зоран Тошич», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что Тошич выступал в Российской премьер-лиге за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В футболке «армейского» клуба серб провел 239 поединков, записав на свой счет 47 забитых мячей. В составе московского коллектива Зоран трижды становился чемпионом РПЛ, а также два раза выигрывал Кубок России и Суперкубок.

В настоящий момент Тошич выступает за греческую «Ламию».

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