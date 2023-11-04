Тихонов: «Краснодар» должен уверенно побеждать «Крылья Советов»

Ветеран московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящей встрече «Краснодара» с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Быки» голодны до побед, им нужно оторваться от «Зенита», поэтому они не упустят шанс набрать очки перед зимней паузой. «Краснодар» здесь должен побеждать довольно уверенно», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Поединок состоится на стадионе в Краснодаре завтра, 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева лидируют в турнирной таблице, а гости располагаются на третьей позиции.