Агент Баринова: «Вопрос о трансфере неактуален, придёт зима - будем смотреть»

Футбольный агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о возможном уходе игрока из клуба.

«Этот вопрос сейчас неактуален. Впереди важная игра - 200-й матч Дмитрия в составе «Локомотива». Придёт зима - будем смотреть, что дальше», - передает слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний полузащитник провел 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и получил три желтые карточки.

Дмитрий выступает за «железнодорожников» с лета 2016 года. Срок трудового соглашения между игроком и «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость Баринова оценивается в восемь миллионов евро.