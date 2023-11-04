В ЦСКА сообщили, где команда проведёт зимние сборы

Московский ЦСКА определился с местом проведения зимних тренировочных сборов. Об этом в беседе с журналистами поведал директор по коммуникациям «армейского» клуба Кирилл Брейдо.

«ЦСКА проведет первый зимний сбор в Абу-Даби. Второй и третий сборы команда проведет в Турции, в Анталье», - рассказал представитель клуба в интервью журналисту «Спорт-Экспресса».

После 13 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата страны подопечные Владимира Федотова встретятся с «Пари НН» на своем домашнем стадионе «ВЭБ Арена».