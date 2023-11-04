Сенников: «Не вижу смысла «Локомотиву» тратить деньги на Конате»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением насчет возможного перехода форварда «Ахмата» Мохамеда Конате в стан «железнодорожников».

«У «Локомотива» не критическая ситуация, чтобы покупать Конате. Грамотно сейчас будет дождаться окончания его контракта. Не вижу смысла «Локомотиву» тратить финансы на него», - передает слова Сенникова Legalbet.

Напомним, что Конате выступает за грозненский коллектив с 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний африканский бомбардир провел 18 поединков и отметился шестью забитыми мячами. Его контракт истекает в конце июня следующего года.