Тихонов рассказал, чего ждёт от матча «Балтика» - «Зенит»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче между «Балтикой» и петербургским «Зенитом» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Скорее всего, «Зенит» увезет домой свои три очка, но победа вряд ли будет крупной, да и «Балтика» свой гол должна забить. На своем поле они всегда нацелены на то, чтоб огорчить соперника», - цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Поединок состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 4 ноября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей «Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, а «Зенит» находится на второй строчке.