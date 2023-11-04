Бубнов назвал победителя матча «Краснодар» - «Крылья Советов»

14-й тур Российской премьер-лиги продолжится матчем между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов». Об этом поединке высказал мнение футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. «Краснодар» серьёзно готовится к игре, это было понятно и по словам Ивича после победы над «Спартаком». Шансы хозяев на победу предпочтительнее», - передает слова эксперта Sportbox.

Встреча состоится на стадионе в Краснодаре завтра, 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. После 13 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, а «Крылья Советов» занимают третью позицию.