«Балтика» - «Зенит»: Бубнов предсказал точный счёт матча

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем матче 14-го тура Премьер-лиги между калининградской «Балтикой» и петербургским «Зенитом».

«1:2. Здесь есть явный фаворит - «Зенит». Но «Балтике» будет от этого даже легче - им терять нечего. Команде Семака нужно обязательно выигрывать», - передает слова Бубнова Sportbox.

Поединок состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 4 ноября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.