Бубнов сделал прогноз на матч «Ахмат» - «Факел»

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. Для хозяев это матч жизни и смерти - в случае проигрыша он может оказаться последним для Ромащенко. Думаю, что тренер и его команда приложат максимум усилий для победы», - приводятся слова Александра на страницах Sportbox.

Матч «Ахмат» - «Факел» состоится сегодня, 4 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на 12-й строчке.