Бушманов ответил, нужно ли уволить Абаскаля из «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался касательно будущего испанского тренера Гильермо Абаскаля в стане «красно-белых».

«Нужно ли увольнять Абаскаля? Не думаю, но вопросы к нему есть. В последних играх «Спартак» не играет в полную мощь. Кажется, состав команды способен на большее», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что Гильермо занимает пост главного тренера «народной команды» с лета прошлого года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» с 20 баллами занимает шестое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «красно-белые» на выезде встретятся со столичным «Локомотивом».