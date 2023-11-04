​Масалитин: «Хочется видеть от нашей сборной качественную игру»

Бывший нападающий московских клубов ЦСКА и «Спартак», Валерий Масалитин, осознает, что товарищеские матчи необходимы российской сборной, которая вынуждена обходиться без привычных ей турниров из-за политических санкций, наложенных на команду, которую тренирует Валерий Карпин. Масалитин хотел бы видеть качественный футбол, но понимает, что для главного тренера важнее другие приоритеты:

- Хочется видеть от нашей сборной качественную игру и достойные результаты. Но и камень в огород Карпина не бросишь. Потому что, в первую очередь, нужно просмотреть кандидатов и найти тех, кто себя ярко проявит и заслужит место в сборной, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.

Следующий товарищеский матч российская сборная проведет 20 ноября против сборной Кубы.