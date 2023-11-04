Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Масалитин: «Хочется видеть от нашей сборной качественную игру»

04 Ноября 2023 • 04:31 Комментировать

Бывший нападающий московских клубов ЦСКА и «Спартак», Валерий Масалитин, осознает, что товарищеские матчи необходимы российской сборной, которая вынуждена обходиться без привычных ей турниров из-за политических санкций, наложенных на команду, которую тренирует Валерий Карпин. Масалитин хотел бы видеть качественный футбол, но понимает, что для главного тренера важнее другие приоритеты:

- Хочется видеть от нашей сборной качественную игру и достойные результаты. Но и камень в огород Карпина не бросишь. Потому что, в первую очередь, нужно просмотреть кандидатов и найти тех, кто себя ярко проявит и заслужит место в сборной, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.

Следующий товарищеский матч российская сборная проведет 20 ноября против сборной Кубы.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Валерий Масалитин ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Факел Факел
1.82 3.90 4.50
Видео
04.11.23 в 19:00
Балтика Балтика
Зенит Зенит
5.20 4.50 1.62
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
04:31 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин: «Хочется видеть от нашей сборной качественную игру»
03:52 · Кубок России
Файзуллаев рассказал, как удачно сыграл на Чалова
03 Ноября
23:42 · Кубок России
Дьяков: «Зенит» и «Динамо», классный матч нас ждёт»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Майга: «Все опорники могут сыграть центрального защитника»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Личка - о Смолове: «Федя ментально силён и уверен в себе»
22:48 · Кубок России
Колыванов: «У «Зенита» будет супермотивация на игры с «Динамо»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Меня устраивает Смолов на позиции «десятки»
22:28 · Кубок России
Пименов: «У «Сочи» неплохие шансы пройти дальше, несмотря выезд в Хабаровск»
22:24 · Кубок России
Терёхин не согласен, что «Динамо» не повезло с жеребьёвкой Кубка России
22:19 · Россия. Премьер-лига
Комличенко отказался называть «Ростов» семьёй
22:08 · Россия. Премьер-лига
Минасян: «Краснодару» будет тяжело бороться с «Зенитом»
22:00 · Кубок России
Панченко рассказал, как в «Химках» отреагировали на жеребьёвку Кубка России
21:47 · Кубок России
Руслан Нигматуллин: «Противостояние Игнашевича и «Локомотива» - это интересно»
21:41 · Кубок России
Широков: «Динамо» может обыграть «Зенит», это неудобный для них соперник»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Севикян согласен на уход из «Пари НН» только в европейский клуб слухи
Все новости
Рекомендуем