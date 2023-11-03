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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Майга: «Все опорники могут сыграть центрального защитника»

03 Ноября 2023 • 23:11 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
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05.11 16:30

Опорный полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга поделился опытом игры на нестандартной для себя позиции – позиции центрального защитника. Именно на ней Майга сыграл вчера против «Динамо» в Кубке России (1:2).

«У нас есть травмы у защитников, играл я. У меня есть опыт на этой позиции, играл в «Велесе» несколько раз. Да и все опорники могут сыграть центрального защитника, это нормально», - говорит Майга «РБ Спорту».

Всего у Мамаду в этом сезоне набралось 16 матчей за нижегородский клуб во всех турнирах без результативных действий.

В 14 туре РПЛ нижегородцев Сергея Юрана ожидает ещё одна игра в Москве – против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Мамаду Майга Пари НН

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