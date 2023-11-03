Майга: «Все опорники могут сыграть центрального защитника»

Опорный полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга поделился опытом игры на нестандартной для себя позиции – позиции центрального защитника. Именно на ней Майга сыграл вчера против «Динамо» в Кубке России (1:2).

«У нас есть травмы у защитников, играл я. У меня есть опыт на этой позиции, играл в «Велесе» несколько раз. Да и все опорники могут сыграть центрального защитника, это нормально», - говорит Майга «РБ Спорту».

Всего у Мамаду в этом сезоне набралось 16 матчей за нижегородский клуб во всех турнирах без результативных действий.

В 14 туре РПЛ нижегородцев Сергея Юрана ожидает ещё одна игра в Москве – против ЦСКА.