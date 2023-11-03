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Личка - о Смолове: «Федя ментально силён и уверен в себе»

03 Ноября 2023 • 23:06 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
06.11 19:30

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка порассуждал о ментальных качествах форварда, одного из лидеров раздевалки «бело-голубых» Фёдора Смолова.

«В игре с ЦСКА у нас возникла ситуация: в первом тайме Фёдор откровенно плох был. Но я решил оставить его на поле. И что было дальше? Федя перевернул игру: отдавал отличные передачи и забил с пенальти. Это говорит о ментальной силе и уверенности футболиста», - вспоминает Личка для Legalbet. В том матче, к слову, «Динамо» победило – 2:1.

Ранее Марцел заявил, что ему очень нравится использовать Смолова на позиции не чистого форварда, а «десятки».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Марцел Личка ещё теги

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